Павелко у Литві підняв тему договірних матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У п'ятницю, 6 вересня, у Вільнюсі пройшла робоча зустріч керівників Української асоціації футболу та Литовської федерації футболу, яка була присвячена питанням боротьби з договірними матчами. В обговоренні проблеми взяли участь президенти УАФ і ЛФФ Андрій Павелко та Томас Данілявічюс, повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
"Колеги з Української футбольної асоціації мають чималий досвід боротьби із загрозами для чесної гри, тому ми запросили їх на офіційну зустріч. Ми почули від наших гостей цінну інформацію і постараємося максимально застосувати найкращі практики в нашій країні. Дякую всім гостям, які приїхали. Я радий, що в нас хороші стосунки з УАФ та її президентом Андрієм Павелком", - зазначив президент ЛФФ Томас Данілявічюс.
У свою чергу, Андрій Павелко подякував литовським колегам за запрошення й відзначив готовність УАФ до розвитку співпраці в такому важливому питанні, як боротьба з договірними матчами.
"Ми раді відзначити, що наша робота з викорінення ганебної практики matchfixing є успішною, а отриманий досвід та напрацьовані інструменти викликають інтерес наших закордонних партнерів, зокрема, наших добрих друзів з Литовської федерації футболу. УАФ радо ділиться своїм досвідом і відкрита до продуктивної комунікації на цьому та інших важливих для розвитку футболу напрямках. Щиро вдячний моєму колезі президенту ЛФФ, найкращому бомбардиру в історії національної збірної Литви Томасу Данілявічюсу за продуктивну робочу зустріч. Ми завжди раді співпраці з вами та високо цінуємо багаторічну дружбу й партнерство наших асоціацій і наших держав", - сказав Андрій Павелко.
Як писав УНН, у 2018 році кількість договірних матчів в Україні знизилась на 70%.