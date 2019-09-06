Павелко в Литве поднял тему договорных матчей

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117325 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115410 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122300 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149478 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140587 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191110 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116804 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

В ВСУ будет использоваться дистанционная система дымопуска

6 марта, 17:45 • 42329 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 100854 просмотра
Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

6 марта, 19:23 • 39764 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 85294 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

00:39 • 46394 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 117983 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 131719 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 191110 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 171912 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 197533 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 113107 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 125298 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 127723 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 132311 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 128481 просмотра
Актуальное
Павелко в Литве поднял тему договорных матчей

Павелко в Литве поднял тему договорных матчей

Киев  •  УНН

 • 9565 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В пятницу, 6 сентября, в Вильнюсе прошла рабочая встреча руководителей Украинской ассоциации футбола и Литовской федерации футбола, которая была посвящена вопросам борьбы с договорными матчами. В обсуждении проблемы приняли участие президенты УАФ и ЛФФ Андрей Павелко и Томас Данилявичюс, сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

"Коллеги из Украинской футбольной ассоциации имеют большой опыт борьбы с угрозами для честной игры, поэтому мы пригласили их на официальную встречу. Мы услышали от наших гостей ценную информацию и постараемся максимально использовать лучшие практики в нашей стране. Спасибо всем гостям, которые приехали. Я рад, что у нас хорошие отношения с УАФ и ее президентом Андреем Павелко", - отметил президент ЛФФ Томас Данилявичюс.

В свою очередь, Андрей Павелко поблагодарил литовских коллег за приглашение и отметил готовность УАФ к развитию сотрудничества в таком важном вопросе, как борьба с договорными матчами.

"Мы рады отметить, что наша работа по искоренению порочной практики matchfixing является успешной, а полученный опыт и наработанные инструменты вызывают интерес наших зарубежных партнеров, в частности, наших добрых друзей из Литовской федерации футбола. УАФ радостью делится своим опытом и открыта к продуктивной коммуникации в этом и других важных для развития футбола направлениях. Искренне благодарен моему коллеге президенту ЛФФ, лучшему бомбардиру в истории национальной сборной Литвы Томасу Данилявичюсу за продуктивную рабочую встречу. Мы всегда рады сотрудничеству с вами и высоко ценим многолетнюю дружбу и партнерство наших ассоциаций и наших государств", - сказал Андрей Павелко.

Как писал УНН, в 2018 году количество договорных матчей в Украине снизилось на 70%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы