Павелко в Литве поднял тему договорных матчей

"Коллеги из Украинской футбольной ассоциации имеют большой опыт борьбы с угрозами для честной игры, поэтому мы пригласили их на официальную встречу. Мы услышали от наших гостей ценную информацию и постараемся максимально использовать лучшие практики в нашей стране. Спасибо всем гостям, которые приехали. Я рад, что у нас хорошие отношения с УАФ и ее президентом Андреем Павелко", - отметил президент ЛФФ Томас Данилявичюс.

В свою очередь, Андрей Павелко поблагодарил литовских коллег за приглашение и отметил готовность УАФ к развитию сотрудничества в таком важном вопросе, как борьба с договорными матчами.

"Мы рады отметить, что наша работа по искоренению порочной практики matchfixing является успешной, а полученный опыт и наработанные инструменты вызывают интерес наших зарубежных партнеров, в частности, наших добрых друзей из Литовской федерации футбола. УАФ радостью делится своим опытом и открыта к продуктивной коммуникации в этом и других важных для развития футбола направлениях. Искренне благодарен моему коллеге президенту ЛФФ, лучшему бомбардиру в истории национальной сборной Литвы Томасу Данилявичюсу за продуктивную рабочую встречу. Мы всегда рады сотрудничеству с вами и высоко ценим многолетнюю дружбу и партнерство наших ассоциаций и наших государств", - сказал Андрей Павелко.

Как писал УНН, в 2018 году количество договорных матчей в Украине снизилось на 70%.