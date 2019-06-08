Павелко про перемогу збірної: назло всім ворогам, які бажають занепаду українському футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Ми рухаємося у правильному напрямку заради переможного майбутнього України, написав у Facebook президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, вітаючи національну збірну з переможним матчем в рамках відбору на Євро-2020, передає УНН.
“Збірна справжніх футбольних левів здобуває перемогу в непереможному місті Лева! Фантастична „Арена Львів“, найкращі вболівальники, які ведуть команду вперед за будь-яких умов, чудова гра „синьо-жовтих“ і прекрасна робота тренерського штабу Андрія Шевченка! Це основні інгредієнти нашої перемоги! Величезне дякую всім вболівальникам, футболістам, тренерам, Львову за неповторне свято футболу!
Дякую майбутній основі головної команди — юнацькій збірній U-20 за історичний вихід до півфіналу чемпіонату світу! Такий результат є ознаками того, що ми рухаємось у правильному напрямку! Заради переможного майбутнього України і на зло всім ворогам, які бажають занепаду українському футболу!” — зазначив він.
Павелко додав, що зараз триває підготовка до матчів збірної U-20 з Італією у світовій першості та поєдинку національної збірної з непростим Люксембургом в кваліфікації до Євро-2020!
“Слава прекрасному Львову! Слава збірній! Слава Україні!!!” — резюмував він.
Нагадаємо, учора українці перемогли збірну Сербї із рахунком 5:0.