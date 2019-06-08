Павелко о победе сборной: назло всем врагам, которые хотят упадка украинскому футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Мы движемся в правильном направлении ради победного будущего Украины, написал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, приветствуя национальную сборную с победным матчем в рамках отбора на Евро-2020, передает УНН.
“Сборная настоящих футбольных львов одерживает победу в непобедимом городе Льва! Фантастическая „Арена Львов“, лучшие болельщики, которые ведут команду вперед при любых условиях, замечательная игра „сине-желтых“ и прекрасная работа тренерского штаба Андрея Шевченко! Это основные ингредиенты нашей победы! Огромное спасибо всем болельщикам, футболистам, тренерам, Львову за неповторимый праздник футбола!
Спасибо будущий основе главной команды — юношеской сборной U-20 за исторический выход в полуфинал чемпионата мира! Такой результат является признаком того, что мы движемся в правильном направлении! Ради победного будущего Украины и назло всем врагам, которые хотят упадка украинскому футболу!” — отметил он.
Павелко добавил, что сейчас идет подготовка к матчам сборной U-20 с Италией в мировом первенстве и поединку национальной сборной с непростым Люксембургом в квалификации к Евро-2020!
“Слава прекрасном Львову! Слава сборной! Слава Украине!!!” - резюмировал он.
Напомним, вчера украинцы победили сборную сербов со счетом 5:0.