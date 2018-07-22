Павелко: одним із секретів успіху Усика є любов до футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко поздоровив українського боксера Олександра Усика із виграшем Кубку Мохаммеда Алі та завоювання чотирьох поясів чемпіона світу. Про це Павелко написав на сторінці у Facebook, передає УНН.
На думку Павелка однією із причин гарного виступу у бою в Москві із Гассієвим стала участь нашого боксера у футбольних матчах.
"Кримчанин і патріот України Олександр Усик стає абсолютним чемпіоном світу, перемігши росіянина на рингу в самому серці Москви! Усик - володар кубка легендарного Мохаммеда Алі і четвертий в історії світового боксу абсолютний чемпіон!!! Історичне досягнення українського боксу! Цілком ймовірно, що одним із секретів успіху Олександра є любов до футболу і участь в матчах за команду ветеранів національної збірної. Слава Усику! Слава всім кримським патріотам! Слава Україні", - зазначив президент ФФУ.
Відзначимо, що Усик став лише 3-м в історії абсолютним чемпіоном світу у першій важкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда та О'Ніла Белла.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Беллью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.