Павелко: одним із секретів успіху Усика є любов до футболу

На думку Павелка однією із причин гарного виступу у бою в Москві із Гассієвим стала участь нашого боксера у футбольних матчах.



"Кримчанин і патріот України Олександр Усик стає абсолютним чемпіоном світу, перемігши росіянина на рингу в самому серці Москви! Усик - володар кубка легендарного Мохаммеда Алі і четвертий в історії світового боксу абсолютний чемпіон!!! Історичне досягнення українського боксу! Цілком ймовірно, що одним із секретів успіху Олександра є любов до футболу і участь в матчах за команду ветеранів національної збірної. Слава Усику! Слава всім кримським патріотам! Слава Україні", - зазначив президент ФФУ.



Відзначимо, що Усик став лише 3-м в історії абсолютним чемпіоном світу у першій важкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда та О'Ніла Белла.



Нагадаємо, колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Беллью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.