Павелко: одним із секретів успіху Усика є любов до футболу

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко поздоровив українського боксера Олександра Усика із виграшем Кубку Мохаммеда Алі та завоювання чотирьох поясів чемпіона світу. Про це Павелко написав на сторінці у Facebook, передає УНН.

На думку Павелка однією із причин гарного виступу у бою в Москві із Гассієвим стала участь нашого боксера у футбольних матчах.

"Кримчанин і патріот України Олександр Усик стає абсолютним чемпіоном світу, перемігши росіянина на рингу в самому серці Москви! Усик - володар кубка легендарного Мохаммеда Алі і четвертий в історії світового боксу абсолютний чемпіон!!! Історичне досягнення українського боксу! Цілком ймовірно, що одним із секретів успіху Олександра є любов до футболу і участь в матчах за команду ветеранів національної збірної. Слава Усику! Слава всім кримським патріотам! Слава Україні", - зазначив президент ФФУ.

Відзначимо, що Усик став лише 3-м в історії абсолютним чемпіоном світу у першій важкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда та О'Ніла Белла.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу, який нині виступає в суперважкій вазі, Тоні Беллью прийняв виклик нового абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

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