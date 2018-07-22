Павелко: одним из секретов успеха Усика есть любовь к футболу

По мнению Павелко одной из причин хорошего выступления в бою в Москве с Гассиевым стало участие нашего боксера в футбольных матчах.



"Крымчанин и патриот Украины Александр Усик становится абсолютным чемпионом мира, победив россиянина на ринге в самом сердце Москвы! Усик - обладатель Кубка легендарного Мохаммеда Али и четвертый в истории мирового бокса абсолютный чемпион !!! Историческое достижение украинского бокса! Вполне вероятно, что одним из секретов успеха Александра есть любовь к футболу и участие в матчах за команду ветеранов сборной. Слава Усику! Слава всем крымским патриотам! Слава Украине!" - отметил президент ФФУ.



Отметим, что Усик стал лишь 3-м в истории абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе после Эвандера Холифилда и О'Нила Белла.



Напомним, бывший чемпион мира, ныне выступающий в супертяжелом весе, Тони Беллью принял вызов нового абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.