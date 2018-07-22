Павелко: одним из секретов успеха Усика есть любовь к футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил украинского боксера Александра Усика с выигрышем Кубка Мохаммеда Али и завоевания четырех поясов чемпиона мира. Об этом Павелко написал на странице в Facebook, передает УНН.
По мнению Павелко одной из причин хорошего выступления в бою в Москве с Гассиевым стало участие нашего боксера в футбольных матчах.
"Крымчанин и патриот Украины Александр Усик становится абсолютным чемпионом мира, победив россиянина на ринге в самом сердце Москвы! Усик - обладатель Кубка легендарного Мохаммеда Али и четвертый в истории мирового бокса абсолютный чемпион !!! Историческое достижение украинского бокса! Вполне вероятно, что одним из секретов успеха Александра есть любовь к футболу и участие в матчах за команду ветеранов сборной. Слава Усику! Слава всем крымским патриотам! Слава Украине!" - отметил президент ФФУ.
Отметим, что Усик стал лишь 3-м в истории абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе после Эвандера Холифилда и О'Нила Белла.
Напомним, бывший чемпион мира, ныне выступающий в супертяжелом весе, Тони Беллью принял вызов нового абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.