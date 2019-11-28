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Пацкан про аудит щодо зберігання боєприпасів: цифри невтішні

Пацкан про аудит щодо зберігання боєприпасів: цифри невтішні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що Міноборони проводить аудит щодо зберігання боєприпасів і, за його словами, "там дуже багато невтішних цифр". Про це він заявив в ефірі "Українського радіо", передає УНН.

"Зараз ми проводимо ще два аудити. Перший — це аудит щодо збереження боєприпасів. Ви знаєте, що в нас була проблема із вибухами на багатьох наших складах. Він є таємним. Можу запевнити, що там дуже багато невтішних цифр", - сказав Пацкан.

За його словами, наразі Рахункова палата завершує аудит по озброєнню.

"Йдеться про розробку українського озброєння, закупівлю озброєння. Це таємний аудит, але там також є багато кричущих цифр. По житлу для військовослужбовців — ми моніторимо. Ситуація невтішна. Черга ще збільшилася. У нас була черга з 48 тисяч осіб, зараз збільшилася (черга - ред.) на 1200 осіб", - зазначив Пацкан.

Як повідомлялося раніше в УНН, впродовж 2014-2018 років в Україні між арсеналами, базами та складами для розосередження, у тому числі з Лівобережної України, було перевезено 326 тис. тонн боєприпасів.

Українські Національні Новини

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