Пацкан про аудит щодо зберігання боєприпасів: цифри невтішні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що Міноборони проводить аудит щодо зберігання боєприпасів і, за його словами, "там дуже багато невтішних цифр". Про це він заявив в ефірі "Українського радіо", передає УНН.
"Зараз ми проводимо ще два аудити. Перший — це аудит щодо збереження боєприпасів. Ви знаєте, що в нас була проблема із вибухами на багатьох наших складах. Він є таємним. Можу запевнити, що там дуже багато невтішних цифр", - сказав Пацкан.
За його словами, наразі Рахункова палата завершує аудит по озброєнню.
"Йдеться про розробку українського озброєння, закупівлю озброєння. Це таємний аудит, але там також є багато кричущих цифр. По житлу для військовослужбовців — ми моніторимо. Ситуація невтішна. Черга ще збільшилася. У нас була черга з 48 тисяч осіб, зараз збільшилася (черга - ред.) на 1200 осіб", - зазначив Пацкан.
Як повідомлялося раніше в УНН, впродовж 2014-2018 років в Україні між арсеналами, базами та складами для розосередження, у тому числі з Лівобережної України, було перевезено 326 тис. тонн боєприпасів.