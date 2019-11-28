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Пацкан об аудите по хранению боеприпасов: цифры неутешительные

Пацкан об аудите по хранению боеприпасов: цифры неутешительные

Киев  •  УНН

 • 9726 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что Минобороны проводит аудит по хранению боеприпасов и, по его словам, "там очень много неутешительных цифр". Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает УНН.

"Сейчас мы проводим еще два аудиты. Первый - это аудит по сохранению боеприпасов. Вы знаете, что у нас была проблема с взрывами на многих наших складах. Он является тайным. Могу заверить, что там очень много неутешительных цифр", - сказал Пацкан.

С его слов, сейчас Счетная палата завершает аудит по вооружению.

"Речь идет о разработке украинского вооружения, закупке вооружения. Это тайный аудит, но там также есть много кричащих цифр. По жилью для военнослужащих - мы мониторим. Ситуация неутешительная. Очередь еще увеличилась. У нас была очередь из 48 тысяч человек, сейчас увеличилась (очередь - ред.) на 1200 человек", - отметил Пацкан.

Как сообщалось ранее в УНН, в течение 2014-2018 годов в Украине между арсеналами, базами и складами для рассредоточения, в том числе с Левобережной Украины, было перевезено 326 тыс. тонн боеприпасов.

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