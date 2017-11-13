Пасла корів: жінка на Донеччині підірвалась на вибухівці

"Потерпіла натрапила на розтяжку в полі, коли пасла корів. Наразі 54-річну потерпілу госпіталізовано до медичного закладу м. Бахмут", - повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

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Повідомлення про інцидент надійшло до Бахмутського відділу поліції о 14-52. У результаті вибуху жінка отримала травму ноги.

Тривають слідчі дії.