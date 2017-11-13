Пасла коров: женщина в Донецкой области подорвалась на взрывчатке

"Потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров. Сейчас 54-летнюю потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение в г. Бахмут", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина подорвался на растяжке в Донецкой области

Сообщение об инциденте поступило в Бахмутский отдел полиции в 14.52. В результате взрыва женщина получила травму ноги.

Продолжаются следственные действия.