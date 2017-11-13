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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23510 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 42015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 52346 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 56669 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50741 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 93950 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100196 просмотра

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Пасла коров: женщина в Донецкой области подорвалась на взрывчатке

Пасла коров: женщина в Донецкой области подорвалась на взрывчатке

Киев  •  УНН

 • 8536 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Донецкой области женщина взорвалась на взрывном устройстве, передает корреспондент УНН.

"Потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров. Сейчас 54-летнюю потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение в г. Бахмут", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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Сообщение об инциденте поступило в Бахмутский отдел полиции в 14.52. В результате взрыва женщина получила травму ноги.

Продолжаются следственные действия.

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