Пасла коров: женщина в Донецкой области подорвалась на взрывчатке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Донецкой области женщина взорвалась на взрывном устройстве, передает корреспондент УНН.
"Потерпевшая наткнулась на растяжку в поле, когда пасла коров. Сейчас 54-летнюю потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение в г. Бахмут", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
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Сообщение об инциденте поступило в Бахмутский отдел полиции в 14.52. В результате взрыва женщина получила травму ноги.
Продолжаются следственные действия.