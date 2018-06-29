ПАРЄ прискорив розгляд питання щодо повернення РФ до роботи в асамблеї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд вимог РФ в регламентному комітеті Асамблеї щодо повернення її делегації. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України Володимир Ар'єв, передає УНН.
“На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті Асамблеї. Все вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ”, — йдеться у повідомлені.
Крім того, нардеп додав, що шанси на повернення РФ в ПАРЄ - “50/50”.
“Лобі буде шалене. Реально, шанси 50/50 — чи залишиться ПАРЄ поважним органом, чи піддаватиметься шантажисту за відновлення фінансування і втратить повагу. У випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 через цинічну процедуру не бачу потреби далі працювати в самодискредитованій організації”, — резюмував він.
Нагадаємо, цього року Російська Федерація не присилатиме свою делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).