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ПАРЄ прискорив розгляд питання щодо повернення РФ до роботи в асамблеї

ПАРЄ прискорив розгляд питання щодо повернення РФ до роботи в асамблеї

Київ • УНН

 • 9262 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд вимог РФ в регламентному комітеті Асамблеї щодо повернення її делегації. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України Володимир Ар'єв, передає УНН.

“На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті Асамблеї. Все вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ”, — йдеться у повідомлені.

Крім того, нардеп додав, що шанси на повернення РФ в ПАРЄ - “50/50”.

“Лобі буде шалене. Реально, шанси 50/50 — чи залишиться ПАРЄ поважним органом, чи піддаватиметься шантажисту за відновлення фінансування і втратить повагу. У випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 через цинічну процедуру не бачу потреби далі працювати в самодискредитованій організації”, — резюмував він.

Нагадаємо, цього року Російська Федерація не присилатиме свою делегацію в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

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