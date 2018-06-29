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ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении РФ к работе в ассамблее

ПАСЕ ускорил рассмотрение вопроса о возвращении РФ к работе в ассамблее

Киев  •  УНН

 • 9262 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи по возврату ее делегации. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев, передает УНН.

"К сожалению, органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистские требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи. Все решится в октябре на сессии ПАСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп добавил, что шансы на возвращение РФ в ПАСЕ - "50/50".

"Лобби будет безумное. Реально, шансы 50/50 - останется ПАСЕ важным органом, или подвергаться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 из-за циничной процедуры не вижу необходимости продолжать работать в самодискредитированой организации", - резюмировал он.

Напомним, в этом году Российская Федерация не будет присылать свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Украинские Национальные Новости

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