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Парубій: РФ витрачає на дестабілізацію всередині інших країн більше, ніж на військові зусилля

Київ • УНН

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КИШИНІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Росія витрачає більше грошей на внутрішню дестабілізацію, ніж на військове втручання, в країнах, проти яких веде агресію. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час міжпарламентської конференції України, Молдови і Грузії в Кишиневі, в п'ятницю, 2 березня, передає кореспондент УНН.

"Ми знаємо, що гібридні методи, які використовує путінська Росія, мають дуже широкий спектр, ми розуміємо, що іноді вони витрачають більше грошей навіть не на військові зусилля, а на дестабілізацію в наших країнах, для дескредітації європейських сил, для того, щоб повернути наші країни в сферу свого імперського впливу", - сказав А.Парубій.

"Я поділився з колегами нашим досвідом тристороннього співробітництва, який у нас є з Польщею і Литвою, зокрема розповів про "план Маршалла" для України, який народився на цій платформі, ми проговорили, щоб така ж ідея була створена між Україною, Грузією, Молдовою, особливо, зважаючи на те, що наші країни в Східному партнерстві йдуть практично поряд, виконуючи свої зобов'язання на шляху до європейської інтеграції. Це буде важливим кроком на шляху посилення регіонального співробітництва, яке важливе для кожної країни, для вироблення спільних ідей перед тими викликами, які стоять перед нами: і в питаннях інформаційної безпеки, і в питаннях енергетичної безпеки, і в питаннях військової безпеки", - додав спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, А.Парубій заявив, що Україна може створити ще одну міжнародну військову бригаду з Молдовою і Грузією.

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