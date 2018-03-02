Парубий: РФ тратит на дестабилизацию внутри других стран больше, чем на военные усилия

"Мы знаем, что гибридные методы, которые использует путинская Россия, имеют очень широкий спектр, мы понимаем, что иногда они тратят больше денег даже не на военные усилия, а на дестабилизацию в наших странах, для дескредитации европейских сил, для того, чтобы вернуть наши страны в сферу своего имперского влияния", - сказал А.Парубий.

"Я поделился с коллегами нашим опытом трехстороннего сотрудничества, который у нас есть с Польшой и Литвой, в частности рассказал о "плане Маршалла" для Украины, который родился на этой платформе, мы проговорили, чтобы такая же идея была создана между Украиной, Грузией, Молдовой, особенно, учитывая то, что наши страны в Восточном партнерстве идут практически рядом, выполняя свои обязательства на пути к европейской интеграции. Это будет важным шагом на пути усиления регионального сотрудничества, которое важно для каждой страны, для выработки общих идей перед теми вызовами, которые стоят перед нами: и в вопросах информационной безопасности, и в вопросах энергетической безопасности, и в вопросах военной безопасности", - добавил спикер Верховной Рады.

Напомним, А.Парубий заявил, что Украина может создать еще одну международную военную бригаду с Молдовой и Грузией.