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Парубий: РФ тратит на дестабилизацию внутри других стран больше, чем на военные усилия

Киев  •  УНН

 • 7388 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Россия тратит больше денег на внутреннюю дестабилизацию, чем на военное вмешательство, в странах, против которых ведет агрессию. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время межпарламентской конференции Украины, Молдовы и Грузии в Кишиневе, в пятницу, 2 марта, передает корреспондент УНН.

"Мы знаем, что гибридные методы, которые использует путинская Россия, имеют очень широкий спектр, мы понимаем, что иногда они тратят больше денег даже не на военные усилия, а на дестабилизацию в наших странах, для дескредитации европейских сил, для того, чтобы вернуть наши страны в сферу своего имперского влияния", - сказал А.Парубий.

"Я поделился с коллегами нашим опытом трехстороннего сотрудничества, который у нас есть с Польшой и Литвой, в частности рассказал о "плане Маршалла" для Украины, который родился на этой платформе, мы проговорили, чтобы такая же идея была создана между Украиной, Грузией, Молдовой, особенно, учитывая то, что наши страны в Восточном партнерстве идут практически рядом, выполняя свои обязательства на пути к европейской интеграции. Это будет важным шагом на пути усиления регионального сотрудничества, которое важно для каждой страны, для выработки общих идей перед теми вызовами, которые стоят перед нами: и в вопросах информационной безопасности, и в вопросах энергетической безопасности, и в вопросах военной безопасности", - добавил спикер Верховной Рады.

Напомним, А.Парубий заявил, что Украина может создать еще одну международную военную бригаду с Молдовой и Грузией.

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