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Партизани розвідали нафтобазу в ростові, яка забезпечує російські війська - "АТЕШ"

Партизани розвідали нафтобазу в ростові, яка забезпечує російські війська - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 32185 перегляди

Українські партизани провели розвідку нафтобази у ростові, яка постачає нафтопродукти російським військам, що воюють проти України, та вивчили схему постачання нафтопродуктів на об'єкт.

Українські партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у ростові у рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлені камери денного та нічного бачення.

Ця база забезпечує російські війська, що воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на перебіг російського наступу,

- йдеться у повідомленні.

Координати об'єкта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.

Нагадаємо

рязанський нафтопереробний завод у росії постраждав від атаки безпілотника, здійсненої Головним управлінням розвідки міністерства оборони України в ніч на 1 травня. Атака призвела до масштабної пожежі на об'єкті.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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