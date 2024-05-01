Партизани розвідали нафтобазу в ростові, яка забезпечує російські війська - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани провели розвідку нафтобази у ростові, яка постачає нафтопродукти російським військам, що воюють проти України, та вивчили схему постачання нафтопродуктів на об'єкт.
Українські партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у ростові у рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що територія нафтобази охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлені камери денного та нічного бачення.
Ця база забезпечує російські війська, що воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на перебіг російського наступу,
Координати об'єкта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.
Нагадаємо
рязанський нафтопереробний завод у росії постраждав від атаки безпілотника, здійсненої Головним управлінням розвідки міністерства оборони України в ніч на 1 травня. Атака призвела до масштабної пожежі на об'єкті.