Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"

Украинские партизаны провели разведку нефтебазы и узнали схему поставок нефтепродуктов на объект в ростове в рф. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что территория нефтебазы охраняется большим количеством сотрудников. По всему периметру установлены камеры дневного и ночного видения.

Эта база обеспечивает российские войска, воюющие против Украины. Поражение этого военного объекта будет иметь значительное влияние на ход российского наступления, - говорится в сообщении.

Координаты объекта: 47.24731909851737, 39.58330827466628.

Напомним

рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии пострадал от атаки беспилотника, осуществленной Главным управлением разведки министерства обороны Украины в ночь на 1 мая. Атака привела к масштабному пожару на объекте.