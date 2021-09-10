Партнер Труханова отримає 109 мільйонів за дорожній ремонт

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. ТОВ “Ростдорстрой”, якою керує давній діловий партнер мера Одеси Геннадія Труханова та депутат міськради від мерської партії “Довіряй справам” Юрій Шумахер, отримає 109,5 мл грн за ремонт дороги державного значення М-28 (Одеса — Південний). Про це свідчать дані системи ProZorro.

Планується відремонтувати близько двох кілометрів неподалік авторинку “Куяльник”. В аукціоні за можливість виграти тендер брали участь три компанії — “Автомагістраль-Південь”, “Давідшин” і “Ростдорстрой”. Саме остання і надала найбільш вигідну пропозицію по оцінці своїх робіт.

Зазначимо, що в кінці серпня департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради уклав чотири угоди на ремонт доріг з ТОВ “Ростдорстрой” на загальну суму 27,51 млн грн.

Додамо, що ТОВ “Ростдорстрой” є лідером серед підрядників, які працюють з Одеською міськрадою. Фірма отримала сьому частину від суми всіх підрядних робіт, замовником яких була Одеська мерія в 2020 році — 469 млн грн.

Компанія “Ростдорстрой” контролюється Віргінським офшором “Сайдлейк Інтернешнл Лімітед”. Крім Шумахера, бенефіціарами офшору, за даними ЗМІ, є авторитетний бізнесмен Олександр Жуков з Лондона, Олександр Рацкевич і Євген Коновалов.

Раніше в рамках проекту “Panama Papers” були оприлюднені документи, з яких випливає, що Шумахер з Трухановим володіють Віргінським офшором “Corderoy Trading Limited”. У своїй електронній декларації 2015 року Геннадій Труханов стверджує, що не має ніяких компаній за кордоном.

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