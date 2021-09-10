Партнер Труханова отримає 109 мільйонів за дорожній ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. ТОВ “Ростдорстрой”, якою керує давній діловий партнер мера Одеси Геннадія Труханова та депутат міськради від мерської партії “Довіряй справам” Юрій Шумахер, отримає 109,5 мл грн за ремонт дороги державного значення М-28 (Одеса — Південний). Про це свідчать дані системи ProZorro.
Планується відремонтувати близько двох кілометрів неподалік авторинку “Куяльник”. В аукціоні за можливість виграти тендер брали участь три компанії — “Автомагістраль-Південь”, “Давідшин” і “Ростдорстрой”. Саме остання і надала найбільш вигідну пропозицію по оцінці своїх робіт.
Зазначимо, що в кінці серпня департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради уклав чотири угоди на ремонт доріг з ТОВ “Ростдорстрой” на загальну суму 27,51 млн грн.
Додамо, що ТОВ “Ростдорстрой” є лідером серед підрядників, які працюють з Одеською міськрадою. Фірма отримала сьому частину від суми всіх підрядних робіт, замовником яких була Одеська мерія в 2020 році — 469 млн грн.
Компанія “Ростдорстрой” контролюється Віргінським офшором “Сайдлейк Інтернешнл Лімітед”. Крім Шумахера, бенефіціарами офшору, за даними ЗМІ, є авторитетний бізнесмен Олександр Жуков з Лондона, Олександр Рацкевич і Євген Коновалов.
Раніше в рамках проекту “Panama Papers” були оприлюднені документи, з яких випливає, що Шумахер з Трухановим володіють Віргінським офшором “Corderoy Trading Limited”. У своїй електронній декларації 2015 року Геннадій Труханов стверджує, що не має ніяких компаній за кордоном.