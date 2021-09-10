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Партнер Труханова получит 109 миллионов за дорожный ремонт

Партнер Труханова получит 109 миллионов за дорожный ремонт

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. ООО “Ростдорстрой”, которой руководит давний деловой партнер мэра Одессы Геннадия Труханова и депутат горсовета от мэрской партии “Доверяй делам” Юрий Шумахер, получит 109,5 мл грн за ремонт дороги государственного значения М-28 (Одесса — Южный). Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Планируется отремонтировать около двух километров неподалеку авторынка “Куяльник”. В аукционе за возможность выиграть тендер участвовали три компании — “Автомагистраль-Пивдень”, “Давидшин” и “Ростдорстрой”. Именно последняя и предоставила наиболее выгодные предложение по оценке своих работ.

Отметим, что в конце августа департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключил четыре соглашения на ремонт дорог с ООО “Ростдорстрой” на общую сумму 27,51 млн грн.

Добавим, что ООО “Ростдорстрой” является лидером среди подрядчиков, работающих с Одесским горсоветом. Фирма получила седьмую часть от суммы всех подрядных работ, заказчиком которых являлась Одесская мэрия в 2020 году — 469 млн грн.

Компания “Ростдорстрой” контролируется Виргинским оффшором “Сайдлейк Интернешнл Лимитед”. Помимо Шумахера, бенефициарами оффшора, по данным СМИ, являются авторитетный бизнесмен Александр Жуков из Лондона, Александр Рацкевич и Евгений Коновалов.

Ранее в рамках проекта “Panama Papers” были обнародованы документы, из которых следует, что Шумахер с Трухановым обладают Виргинским офшором “Corderoy Trading Limited”. В своей электронной декларации 2015 года Геннадий Труханов утверждает, что не имеет никаких компаний за рубежом.

Украинские Национальные Новости

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