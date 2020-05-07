Парламентарі встановили розмір держстрахування медиків, які борються з COVID-19

Так, законопроектом передбачається, що держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я:

- у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 року, що настала внаслідок захворювання на COVID-19, за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження, не менше, ніж в 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму;

- у разі смерті медика або працівника державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму;

- у разі інфікування медика або працівника державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Натомість у разі смерті такого працівника страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату;

- у разі смерті медика або працівника державної наукової установи внаслідок інфікування COVID-19 під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, такий медичний працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени сім’ї такого працівника користуються усіма правами та гарантіями, що і члени сімей військовослужбовців, що загинули.

Нагадаємо, що комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити закон щодо підвищення соціального захисту медиків за основу та в цілому.