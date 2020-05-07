Парламентарии установили размер госстрахования медиков, которые борются с COVID-19

Так, законопроектом предусматривается, что государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:

- в случае установления группы инвалидности в течение 1 года, которая наступила вследствие заболевания COVID-19, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, не менее, чем в 300-кратном размере прожиточного минимума;

- в случае смерти медика или работника государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней - в 750-кратном размере прожиточного минимума;

- в случае инфицирования медика или работника государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Зато в случае смерти такого работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату;

- в случае смерти медика или работника государственного научного учреждения вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, такой медицинский работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены семьи такого работника пользуются всеми правами и гарантиями, что и члены семей погибших военнослужащих.

Напомним, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять закон о повышении социальной защиты медиков за основу и в целом.