Парламентарии установили размер госстрахования медиков, которые борются с COVID-19

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32488 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 71028 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118199 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111314 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63792 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72604 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186771 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150452 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158437 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138596 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
42%
Популярные новости

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 10051 просмотра

Болгария не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС – вице-премьер

15 апреля, 16:31 • 8758 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10412 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9700 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 8446 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118199 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111314 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87456 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99553 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129539 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5958 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11487 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14142 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16921 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18904 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Парламентарии установили размер госстрахования медиков, которые борются с COVID-19

Киев • УНН

 • 13954 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу и в целом проект закона №3376-1 (альтернативный 3376) о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Парламентарии установили размер госстрахования медиков, которые борются с COVID-19

Так, законопроектом предусматривается, что государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:

- в случае установления группы инвалидности в течение 1 года, которая наступила вследствие заболевания COVID-19, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, не менее, чем в 300-кратном размере прожиточного минимума;

- в случае смерти медика или работника государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней - в 750-кратном размере прожиточного минимума;

- в случае инфицирования медика или работника государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. Зато в случае смерти такого работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату;

- в случае смерти медика или работника государственного научного учреждения вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, такой медицинский работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены семьи такого работника пользуются всеми правами и гарантиями, что и члены семей погибших военнослужащих.

Напомним, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять закон о повышении социальной защиты медиков за основу и в целом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,598.73