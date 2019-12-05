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Парламентарі вшанували пам’ять загиблої студентки коледжу в Одесі

Парламентарі вшанували пам’ять загиблої студентки коледжу в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України на початку пленарного засідання ушанували хвилиною мовчання загиблу студентку коледжу в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Всі знають про трагедію, яка трапилася в Одесі, загинула 1 людина, а 14 осіб незрозуміло де, скоріш за все під завалами. Це трагедія для держави, батьків, рідних. Я думаю слова тут зайві. Прошу вшанувати хвилиною мовчання", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Додамо, що голова ВРУ Дмитро Разумков на початку засідання оголосив перерву на пів години. Парламентарі повернуться до зали засідань об 11:00.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Раніше УНН повідомляв, Президент України Володимир Зеленський повідомив останню інформацію про кількість зниклих безвісті та про стан постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі. За його інформацією, станом на 6:00 сьогодні в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях.

Українські Національні Новини

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