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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 65662 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 37139 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110769 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Парламентарии почтили память погибшей студентки колледжа в Одессе

Парламентарии почтили память погибшей студентки колледжа в Одессе

Киев  •  УНН

 • 9681 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины в начале пленарного заседания почтили минутой молчания погибшую студентку колледжа в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Все знают о трагедии, которая случилась в Одессе, погиб 1 человек, а 14 человек непонятно где, скорее всего под завалами. Это трагедия для государства, родителей, родных. Я думаю слова здесь излишни. Прошу почтить минутой молчания", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Добавим, что глава ВРУ Дмитрий Разумков в начале заседания объявил перерыв на полчаса. Парламентарии вернутся в зал заседаний 11:00.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее УНН сообщал, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о количестве пропавших без вести и о состоянии пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе. По его информации, по состоянию на 6:00 сегодня в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах.

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