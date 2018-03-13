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Парламент ухвалив за основу два законопроекти, що посилюють захист інтелектуальної власності

Парламент ухвалив за основу два законопроекти, що посилюють захист інтелектуальної власності

Київ • УНН

 • 11938 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила за основу два законопроекти, що посилюють захист інтелектуальної власності, а саме: №5694 щодо компонування напівпровідників та щодо охорони географічних зазначень, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.

“Верховна рада ухвалила за основу законопроект №5694 щодо компонування напівпровідників. Ця ініціатива дозволить українським виробникам електротехніки, ІТ-спеціалістам, науковцям ефективно захищати свої права. Також ухвалено за основу законопроект №6023 щодо охорони географічних зазначень. Тепер ми зможемо охороняти “ніжинські огірки” чи “миргородську” так само, як французи охороняють свої бренди: “коньяк” чи “шампанське”, — розповіли у міністерстві.

Додамо, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” розроблено для забезпечення виконання зобов’язань України у сфері євроінтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом ЄС.

Завдяки цьому документу, в діючому законі визначення “інтегральні мікросхеми” замінять значенням “напівпровідникові вироби”, що є більш точним та вичерпним терміном.

Нагадаємо, парламент ухвалив у першому читанні законопроект про організації колективного управління.

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