Парламент ухвалив за основу два законопроекти, що посилюють захист інтелектуальної власності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила за основу два законопроекти, що посилюють захист інтелектуальної власності, а саме: №5694 щодо компонування напівпровідників та щодо охорони географічних зазначень, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.
“Верховна рада ухвалила за основу законопроект №5694 щодо компонування напівпровідників. Ця ініціатива дозволить українським виробникам електротехніки, ІТ-спеціалістам, науковцям ефективно захищати свої права. Також ухвалено за основу законопроект №6023 щодо охорони географічних зазначень. Тепер ми зможемо охороняти “ніжинські огірки” чи “миргородську” так само, як французи охороняють свої бренди: “коньяк” чи “шампанське”, — розповіли у міністерстві.
Додамо, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” розроблено для забезпечення виконання зобов’язань України у сфері євроінтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом ЄС.
Завдяки цьому документу, в діючому законі визначення “інтегральні мікросхеми” замінять значенням “напівпровідникові вироби”, що є більш точним та вичерпним терміном.
Нагадаємо, парламент ухвалив у першому читанні законопроект про організації колективного управління.