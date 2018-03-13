Парламент принял за основу два законопроекта, усиливающие защиту интеллектуальной собственности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу два законопроекта, которые усиливают защиту интеллектуальной собственности, а именно: по компоновке полупроводников и по охране географических указаний, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
“Верховная Рада приняла за основу законопроект №5694 относительно компоновки полупроводников. Эта инициатива позволит украинским производителям электротехники, ИТ-специалистам, ученым эффективно защищать свои права. Также принято за основу законопроект №6023 по охране географических указаний. Теперь мы сможем охранять “нежинские огурцы” или “миргородскую” так же, как французы охраняют свои бренды: “коньяк” или “шампанское”, — рассказали в министерстве.
Добавим, проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий” разработан для обеспечения выполнения обязательств Украины в сфере евроинтеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем с правом ЕС.
Благодаря этому документу, в действующем законе определение “интегральные микросхемы” заменят значением “полупроводниковые изделия”, что является более точным и исчерпывающим термином.
Напомним, парламент принял в первом чтении законопроект об организации коллективного управления.