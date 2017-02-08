Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У середу, 8 лютого, правоцентристській опозиції в парламенті забракло голосів під час голосування за вотум недовіри уряду соціал-демократів. У законодавчому органі країни правлячі соціал-демократи та "Альянс лібералів та демократів за Європу", а також "Демократичний союз угорців Румунії" - мають 61 відсоток мандатів, тож голосування за вотум недовіри не увінчалося успіхом.
Ще перед голосуванням прем'єр-міністр Румунії Сорін Грундяну попросив у своєму виступі в парламенті про довіру.
"Ми маємо зобов'язання перед народом, який висловив нам довіру під час виборів", - сказав С.Гріндяну.
Нагадаємо, антиурядові протести у Румунії спалахнули після того, як 31 січня уряд країни ухвалив постанову про амністію і декриміналізацію деяких корупційних діянь посадових осіб. Відповідно до документа, проти корумпованих чиновників, які завдали збитків державі на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не порушуватимуть кримінальні справи. На думку опозиції, документ допоміг би уникнути відповідальності за корупційні дії голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні. 5 лютого уряд Румунії скасував своє суперечливе рішення.
В уряді пообіцяли нове кримінальне законодавство після масових протестів.