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Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Парламент Румунії не підтримав вотум недовіри уряду

 У середу, 8 лютого, правоцентристській опозиції в парламенті забракло голосів під час голосування за вотум недовіри уряду соціал-демократів. У законодавчому органі країни правлячі соціал-демократи та "Альянс лібералів та демократів за Європу", а також "Демократичний союз угорців Румунії" - мають 61 відсоток мандатів, тож голосування за вотум недовіри не увінчалося успіхом.

Ще перед голосуванням прем'єр-міністр Румунії Сорін Грундяну попросив у своєму виступі в парламенті про довіру.

"Ми маємо зобов'язання перед народом, який висловив нам довіру під час виборів", - сказав С.Гріндяну.

Нагадаємо, антиурядові протести у Румунії спалахнули після того, як 31 січня уряд країни ухвалив постанову про амністію і декриміналізацію деяких корупційних діянь посадових осіб. Відповідно до документа, проти корумпованих чиновників, які завдали збитків державі на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не порушуватимуть кримінальні справи. На думку опозиції, документ допоміг би уникнути відповідальності за корупційні дії голові правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгні. 5 лютого уряд Румунії скасував своє суперечливе рішення.

В уряді пообіцяли нове кримінальне законодавство після масових протестів.

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