Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству

В среду, 8 февраля, правоцентристской оппозиции в парламенте не хватило голосов во время голосования за вотум недоверия правительству социал-демократов. В законодательном органе страны правящие социал-демократы и "Альянс либералов и демократов за Европу", а также "Демократический союз венгров Румынии" - имеют 61 процент мандатов, поэтому голосование за вотум недоверия не увенчался успехом.

Еще перед голосованием премьер-министр Румынии Сорин Грундяну попросил в своем выступлении в парламенте о доверии.

"Мы имеем обязательства перед народом, который высказал нам доверие на выборах", - сказал С.Гриндяну.

Напомним, антиправительственные протесты в Румынии вспыхнули после того, как 31 января правительство страны приняло постановление об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных деяний должностных лиц. Согласно документу, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму в пересчете менее 44 тысяч евро, не будут возбуждать уголовные дела. По мнению оппозиции, документ помог бы избежать ответственности за коррупционные действия голове правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни. 5 февраля правительство Румынии отменил свое спорное решение.

В правительстве пообещали новое уголовное законодательство после массовых протестов .