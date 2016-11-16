Парламент Польщі схвалив створення військ тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сейм Польщі ухвалив закон щодо запуску з 2017 року у Польщі нового виду збройних сил – військтериторіальної оборони, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
“За” проголосувало 269 депутатів, “проти” - 170.
Міністерство національної оборони підтримує ініціативу, щоб 2019 року війська територіальної оборони нараховували понад 50 тисяч солдатів. Нові сили мають співпрацювати з професійною армією, адміністративною владою та місцевою суспільністю. Ще цього року будуть сформовані три бригади і чотири батальйони - на Люблинщині, Підкарпатті і на Підляшші.
“Вони охоплять три тисячі солдатів. Наступного року це буде 18 тисяч солдатів. Ми хочемо, щоб до 2019 року Війська територіальної оборони країни нараховували 53 тисячі солдатів”, - повідомив міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич. Уже покликано командування нової формації, триває робота над створенням чергових бригад - у містах Ольштин, Радом і Цєханув.
Створення сил територіальної оборони є пріоритетом керівництва оборонного відомства Польщі. Служба у цих силах триватиме від одного до шести років, добровольці навчатимуться за зразками американської Національної гвардії, тобто протягом одних вихідних на місяць і два тижні на рік.