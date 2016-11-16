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15 марта, 19:03 • 110261 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152719 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129058 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122206 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107959 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103094 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99232 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Польши одобрил создание войск теробороны

Парламент Польши одобрил создание войск теробороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сейм Польши принял закон о запуске с 2017 года в Польше нового вида вооруженных сил - войск территориальной обороны, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

“За” проголосовало 269 депутатов, “против” - 170.

Министерство национальной обороны поддерживает инициативу, чтобы в 2019 году войска территориальной обороны насчитывали свыше 50 тысяч солдат. Новые силы должны сотрудничать с профессиональной армией, административной властью и местной общественностю. Еще в этом году будут сформированы три бригады и четыре батальона - на Люблинщине, Подкарпатье и на Подляшье.

“Они охватят три тысячи солдат. В следующем году это будет 18 тысяч солдат. Мы хотим, чтобы к 2019 году Войска территориальной обороны страны насчитывала 53 тысячи солдат”, - сообщил министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич. Уже призвано командование новой формации, продолжается работа над созданием дежурных бригад - в городах Ольштын, Радом и Цєханов.

Создание сил территориальной обороны является приоритетом руководства оборонного ведомства Польши. Служба в этих силах продлится от одного до шести лет, добровольцы будут обучаться по образцам американской Национальной гвардии, то есть в течение одних выходных в месяц и две недели в год.

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