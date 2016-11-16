Парламент Польши одобрил создание войск теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сейм Польши принял закон о запуске с 2017 года в Польше нового вида вооруженных сил - войск территориальной обороны, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
“За” проголосовало 269 депутатов, “против” - 170.
Министерство национальной обороны поддерживает инициативу, чтобы в 2019 году войска территориальной обороны насчитывали свыше 50 тысяч солдат. Новые силы должны сотрудничать с профессиональной армией, административной властью и местной общественностю. Еще в этом году будут сформированы три бригады и четыре батальона - на Люблинщине, Подкарпатье и на Подляшье.
“Они охватят три тысячи солдат. В следующем году это будет 18 тысяч солдат. Мы хотим, чтобы к 2019 году Войска территориальной обороны страны насчитывала 53 тысячи солдат”, - сообщил министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич. Уже призвано командование новой формации, продолжается работа над созданием дежурных бригад - в городах Ольштын, Радом и Цєханов.
Создание сил территориальной обороны является приоритетом руководства оборонного ведомства Польши. Служба в этих силах продлится от одного до шести лет, добровольцы будут обучаться по образцам американской Национальной гвардии, то есть в течение одних выходных в месяц и две недели в год.