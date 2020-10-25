Парламент Франції проголосував за продовження НС через COVID-19 до лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Парламент Франції проголосував у першому читанні за законопроект про продовження режиму надзвичайного стану в галузі охорони здоров’я через пандемію COVID-19 до 16 лютого 2021 року. Про це пише DW, передає УНН.
Зазначається, що 28 жовтня цей законопроект розгляне Сенат Франції. Підсумкове голосування по ньому заплановано на початок листопада.
Перед голосуванням міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран виступив перед парламентарями з промовою, в якій наголосив серйозність епідеміологічної ситуації. 23 жовтня Франція другою з країн-членів ЄС після Іспанії переступила позначку в мільйон заражень коронавірусом.
24 жовтня добовий приріст хворих у Франції поставив антирекорд, і становив понад 45,4 тис. людей. Всього від наслідків зараження коронавірусом у країні померли понад 34 тис. хворих.
В умовах режиму надзвичайного стану уряд Франції отримує можливість оперативно вводити комендантську годину, а також частковий або повний локдаун, і швидко приймати нові заходи з підтримки економіки.
В кінці березня через пандемію у Франції вже був оголошений режим надзвичайного стану. Він тривав до липня. 15 жовтня на тлі стрімко зростаючого числа нових заражень коронавірусом уряд Франції знову запровадив режим НС на один місяць. Однак, для продовження цього режиму необхідне рішення парламенту.