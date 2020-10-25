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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 97666 просмотра

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Парламент Франции проголосовал за продление ЧП из-за COVID-19 до февраля

Парламент Франции проголосовал за продление ЧП из-за COVID-19 до февраля

Киев  •  УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Парламент Франции проголосовал в первом чтении за законопроект о продлении режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за пандемии COVID-19 до 16 февраля 2021 года. Об этом пишет DW, передает УНН.

Отмечается, что 28 октября этот законопроект рассмотрит Сенат Франции. Итоговое голосование по нему запланировано на начало ноября.

Перед голосованием министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил перед парламентариями с речью, в которой отметил серьезность эпидемиологической ситуации. 23 октября Франция второй из стран-членов ЕС после Испании перешагнула отметку в миллион заражений коронавирусом.

24 октября суточный прирост больных во Франции поставил антирекорд и составил более 45,4 тыс. человек. Всего от последствий заражения коронавирусом в стране умерли более 34 тыс. больных.

В условиях режима чрезвычайного положения правительство Франции получает возможность оперативно вводить комендантский час, а также частичный или полный локдаун.

В конце марта из-за пандемии во Франции уже был объявлен режим чрезвычайного положения. Он продолжался до июля. 15 октября на фоне стремительно растущего числа новых заражений коронавирусом правительство Франции снова ввело режим ЧП на один месяц. Однако, для продолжения этого режима необходимо решение парламента.

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