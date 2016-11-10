Парк та 16 скверів облаштують у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення у столиці парку та 16-ти скверів. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Так, парк розташовуватиметься впродовж будинків 3, 3-А, 3-Б, 9-Б, 9-Г по вул. Вершигори; 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 4-Б по просп. Ватутіна; 12 по вул. Райдужна у Дніпровському районі Києва. Зазначена земельна ділянка має площу 2,1 га.
Водночас, сквери облаштують за наступними адресами:
— вул. Райдужна, 14-22 (Дніпровський р-н);
— вул. Симиренка, між будинками 5-В та 7-А (Святошинський р-н);
— вул. Симиренка, 13/1 (Святошинський р-н);
— вул. Булгкова, 12 (Святошинський р-н);
— просп. Героїв Сталінграду, 2-Д (Оболонський р-н);
— вул. Чорнобильська, 24/26 (Святошинський р-н);
— вул. Челябінська, 15, 13, 9-Г, 19, 17, 15-А — вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-Г (Дніпровський р-н);
— вул. Оноре де Бальзака, 12 (Дніпровський р-н);
— вул. Митрополита Андрея Шептицького, 4-А (Дніпровський р-н);
— вул. Миколайчука, 3-3-А (Дніпровський р-н);
— вул. Микільсько-Слобідська — навпроти просп. Броварського, 15 (Дніпровський р-н);
— вул. Жукова, 27-31 (Деснянський р-н);
— бул. Гашека, 6-8 (Дніпровський р-н);
— бул. Чоколівський (Святошинський р-н);
— вул. Тверський тупик, 6/8, 9, 10 (Печерський р-н);
— вул. Драгоманова, 10-В (Дарницький р-н).