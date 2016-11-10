Парк и 16 скверов обустроят в Киеве

Так, парк будет располагаться вдоль домов 3, 3-А, 3-Б, 9-Б, 9-Г по ул. Вершигоры; 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 4-Б по ул. Ватутина; 12 по ул. Радужная в Днепровском районе Киева. Указанный земельный участок имеет площадь 2,1 га.

В то же время, скверы обустроят по следующим адресам:

- Ул. Радужная, 14-22 (Днепровский р-н);

- Ул. Симиренко, между домами 5-В и 7-А (Святошинский р-н)

- Ул. Симиренко, 13/1 (Святошинский р-н)

- Ул. Булгкова, 12 (Святошинский р-н)

- Просп. Героев Сталинграда, 2-Д (Оболонский р-н)

- Ул. Чернобыльская, 24/26 (Святошинский р-н)

- Ул. Челябинская, 15, 13, 9-Г, 19, 17, 15-А - ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24-Г (Днепровский р-н)

- Ул. Оноре де Бальзака, 12 (Днепровский р-н);

- Ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А (Днепровский р-н);

- Ул. Миколайчука, 3-3-А (Днепровский р-н);

- Ул. Никольско-Слободская - напротив ул. Броварской, 15 (Днепровский р-н)

- Ул. Жукова, 27-31 (Деснянский р-н)

- Бул. Гашека, 6-8 (Днепровский р-н);

- Бул. Чоколовский (Святошинский р-н)

- Ул. Тверской тупик, 6/8, 9, 10 (Печерский р-н)

- Ул. Драгоманова, 10-В (Дарницкий р-н).