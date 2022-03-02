Паризький музей прибрав воскову фігуру Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У музеї Гревен в Парижі прибрали із зали воскову фігуру президента РФ Володимира Путіна після того, як її пошкодили відвідувачі на знак протесту проти вторгнення в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.
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“Сьогодні вже неможливо презентувати такого персонажа, як його (Путіна - ред.)… Вперше в історії музею ми знімаємо статую через історичні події, що зараз відбуваються”, - сказав директор музею Ів Деломмо.
За його словами, воскова фігура наразі виглядає “розтріпано”. Через напад Росії на Україну, співробітники музею “не хочуть щодня поправляти зачіску та зовнішній вигляд” воскового Путіна.
Наразі розглядають можливість замінити фігуру президента РФ, що була створена у 2000 році, на модель президента України Володимира Зеленського. Директор також зауважив, що не знає, за яких обставин “Путін” зможе знову повернутись у залу музею.
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