Парижский музей убрал восковую фигуру Путина

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“Сегодня уже невозможно представить такого персонажа, как его (Путина - ред.). Впервые в истории музея мы снимаем статую из-за исторических событий, которые сейчас происходят”, - сказал директор музея Ив Деломмо.

По его словам, восковая фигура сейчас выглядит "растрепанно". Из-за нападения России на Украину, сотрудники музея “не хотят ежедневно поправлять прическу и внешний вид” воскового Путина.

Сейчас рассматривают возможность заменить фигуру президента РФ, что была создана в 2000 году, на модель президента Украины Владимира Зеленского. Директор также отметил, что не знает, при каких обстоятельствах “Путин” сможет снова вернуться в зал музея.

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