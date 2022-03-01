У Франції на статую свободи повісили український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За ініціативи ратуші статую Свободи, що стоїть на в’їзді до міста Кольмар, одягнули у кольори українського прапора. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Info.
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Копію Статуї Свободи на в’їзді до міста Кольмар одягли тканиною жовто-блакитного кольорів.
Рішення одягнути статую сьогодні вранці прийняв мер Кольмара. Ерік Страуман таким чином має намір продемонструвати солідарність свого міста з українським народом.
Статуя Свободи “Кольмарієн”, висотою 12 метрів із факелом (46 метрів без основи для її старшої сестри в Нью-Йорку), виготовлена з композитного матеріалу, тонованого в масі, щоб надати їй вигляд патинованої міді.
Статуя була встановлена в 2004 році, в рік відзначення сторіччя від дня смерті скульптора Огюста Бартольді, уродженця Кольмара і творця “Свободи, що просвічує світ” , встановленої в гавані Нью-Йорка.
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