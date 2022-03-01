Во Франции на статую свободы повесили украинский флаг

Детали

Копию Статуи Свободы на въезде в город Кольмар одели тканью желто-голубого цветов.

Решение одеть статую принял мэр Кольмара. Эрик Страуман таким образом намерен продемонстрировать солидарность своего города с украинским народом.

Статуя Свободы “Кольмарийен”, высотой 12 метров с факелом (46 метров без основы для ее старшей сестры в Нью-Йорке), изготовленная из композитного материала, тонированного в массе, чтобы придать ей вид патинированной меди.

Статуя была установлена в 2004 году, в год празднования столетия со дня смерти скульптора Огюста Бартольди, уроженца Кольмара и создателя “Свободы, что просвещает мир” , установленной в гавани Нью-Йорка.

Добавим

На Неделе моды в Милане состоялся показ Джорджио Армани, который прошел в полной тишине. Дизайнер принял решение отказаться от музыкального сопровождения в знак солидарности с Украиной, которая продолжает бороться с полномасштабной агрессией России.