Во Франции на статую свободы повесили украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По инициативе ратуши статую Свободы, стоящую на въезде в город Кольмар, одели в цвета украинского флага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Info.
Детали
Копию Статуи Свободы на въезде в город Кольмар одели тканью желто-голубого цветов.
Решение одеть статую принял мэр Кольмара. Эрик Страуман таким образом намерен продемонстрировать солидарность своего города с украинским народом.
Статуя Свободы “Кольмарийен”, высотой 12 метров с факелом (46 метров без основы для ее старшей сестры в Нью-Йорке), изготовленная из композитного материала, тонированного в массе, чтобы придать ей вид патинированной меди.
Статуя была установлена в 2004 году, в год празднования столетия со дня смерти скульптора Огюста Бартольди, уроженца Кольмара и создателя “Свободы, что просвещает мир” , установленной в гавани Нью-Йорка.
Добавим
На Неделе моды в Милане состоялся показ Джорджио Армани, который прошел в полной тишине. Дизайнер принял решение отказаться от музыкального сопровождения в знак солидарности с Украиной, которая продолжает бороться с полномасштабной агрессией России.