Пари, що одружилися за добу, розлучаються рідше - Мін'юст

"Нещодавно ми святкували два роки з моменту запровадження Мін’юстом послуги "Шлюб за добу". Було багато запитань про кількість розлучень таких пар. Ми спеціально зібрали статистику за період функціонування послуги (з липня 2016 по липень 2018 року) і виявилось, що відсоток розлучень серед пар, які одружилися стандартним способом складає 1,9%, а серед тих, хто одружився за добу – 1,6%", - сказала Олена Сукманова.

За її словами, з 38 444 пар, які одружились за добу, розлучилось лише 615.



Як повідомляв УНН, понад 38 тис. пар скористалися послугою "Шлюб за добу".



Найпопулярнішою ця послуга є у Києві – майже 7 тис. одружень, Одесі — майже 6 тис. одружень, Маріуполі — понад 2,6 тис., Львові — 2,5 тис., Сєвєродонецьку — понад 2 тис., Харкові — 1,8 тис., Чернівцях — 1,2 тис. одружень.