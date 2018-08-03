Пари, що одружилися за добу, розлучаються рідше - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Пари, які одружилися з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше ніж ті, які одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін’юсту.
"Нещодавно ми святкували два роки з моменту запровадження Мін’юстом послуги "Шлюб за добу". Було багато запитань про кількість розлучень таких пар. Ми спеціально зібрали статистику за період функціонування послуги (з липня 2016 по липень 2018 року) і виявилось, що відсоток розлучень серед пар, які одружилися стандартним способом складає 1,9%, а серед тих, хто одружився за добу – 1,6%", - сказала Олена Сукманова.
За її словами, з 38 444 пар, які одружились за добу, розлучилось лише 615.
Як повідомляв УНН, понад 38 тис. пар скористалися послугою "Шлюб за добу".
Найпопулярнішою ця послуга є у Києві – майже 7 тис. одружень, Одесі — майже 6 тис. одружень, Маріуполі — понад 2,6 тис., Львові — 2,5 тис., Сєвєродонецьку — понад 2 тис., Харкові — 1,8 тис., Чернівцях — 1,2 тис. одружень.