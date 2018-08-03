Пары, которые поженились за сутки, разводятся реже - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Недавно мы праздновали два года с момента введения Минюстом услуги "Брак за сутки". Было много вопросов о количестве разводов таких пар. Мы специально собрали статистику за период функционирования услуги (с июля 2016 по июль 2018) и оказалось, что процент разводов среди пар, которые поженились стандартным способом составляет 1,9%, а среди тех, кто женился в сутки - 1,6%", - сказала Елена Сукманова.
По ее словам, с 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.
Как сообщал УНН, более 38 тыс. пар воспользовались услугой "Брак в сутки".
Самой популярной эта услуга есть в Киеве - почти 7 тыс. браков, Одессе - почти 6 тыс. браков, Мариуполе - более 2,6 тыс., Львове - 2,5 тыс., Северодонецке - более 2 тыс., Харькове - 1,8 тыс., Черновцах - 1,2 тыс. браков.