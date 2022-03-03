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Паралімпійські спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть брати участь в іграх у Пекіні

Паралімпійські спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть брати участь в іграх у Пекіні

Київ • УНН

 • 205530 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) вирішив відмовити російським та білоруським спортсменам в участі на зимових Паралімпійських іграх в Пекіні 2022 року. Причиною став напад Росії на Україну, інформує УНН з посиланням на заяву IPC.

Деталі

Президент комітету Ендрю Парсонс заявив, що в організації переконані, що “спорт і політика не повинні змішуватись”. Проте, зазначив він, вони дослухаються до думки та рішень організацій-членів.

“За останні 12 годин переважна кількість організацій-членів зв’язалася з нами та була дуже відкритою, за що я вдячний. Вони сказали нам, що якщо ми не переглянемо своє рішення, це, ймовірно, матиме серйозні наслідки для зимових Паралімпійських ігор у Пекіні 2022 року. Кілька NPC (національних паралімпійських комітетів - ред.), з якими зв’язалися їхні уряди, команди та спортсмени, погрожують не змагатися”, - вказав він.

"Забезпечення безпеки спортсменів має першочергове значення для нас. Ситуація в олімпійських селищах загострюється і зараз стала нестерпною. Перш за все, як частина Паралімпійської місії, ми маємо обов’язок, закріплений в конституції, гарантувати та контролювати організацію успішних Паралімпійських ігор, забезпечити, щоб у спорті, який практикується в межах Паралімпійського руху, переважав дух чесної гри. Прояви насильства заборонені, а ризик для здоров’я спортсменів контролюється та дотримуються фундаментальні етичні принципи”, - сказано у заяві.

“Для параатлетів із (цих - ред.) країн, нам дуже шкода, що на вас вплинули рішення, які ваші уряди ухвалили минулого тижня щодо порушення Олімпійського перемир’я. Ви стали жертвами дій ваших урядів", - вказано у заяві.

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