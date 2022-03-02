Чергові санкції: у Росії відібрали право виступів у всіх змаганнях з пляжного футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міжнародна організація пляжного футболу приєдналася до санкцій за вторгнення та бойові дії РФ в Україні, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну організацію пляжного футболу та Асоціацію пляжного футболу України.
Деталі
Повідомляється, що під тиском АПФУ (Асоціації пляжного футболу України) 28 лютого Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW) прийняла рішення позбавити Росію всіх змагань з пляжного футболу і наразі займається корегуванням календаря на сезон 2022 року.
Цитата
"Пляжний футбол у всьому світі та родина пляжного футболу завжди стоятимуть за мир, і ми рішуче виступаємо
проти застосування сили та збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні Міжнародної організації пляжного
футболу.
Доповнення
Минулого року Україна бойкотувала проведення минулорічного чемпіонату світу, який пройшов у Росії.