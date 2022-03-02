Очередные санкции: у России отобрали право выступлений во всех соревнованиях по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Международная организация пляжного футбола присоединилась к санкциям за вторжение и боевые действия РФ в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Международную организацию пляжного футбола и Ассоциации пляжного футбола Украины.
Детали
Сообщается, что под давлением АПФУ (Ассоциации пляжного футбола Украины) 28 февраля Международная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение лишить Россию всех соревнований по пляжному футболу и сейчас занимается корректировкой календаря на сезон 2022 года.
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"Пляжный футбол во всем мире и семья пляжного футбола всегда будут стоять за мир, и мы решительно выступаем
против применения силы и вооруженного конфликта", - говорится в сообщении Международной организации пляжного
футболу.
Дополнение
В Прошлом году Украина бойкотировала проведение прошлогоднего чемпионата мира, который прошел в России.