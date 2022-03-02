Очередные санкции: у России отобрали право выступлений во всех соревнованиях по пляжному футболу

Детали

Сообщается, что под давлением АПФУ (Ассоциации пляжного футбола Украины) 28 февраля Международная организация пляжного футбола (BSWW) приняла решение лишить Россию всех соревнований по пляжному футболу и сейчас занимается корректировкой календаря на сезон 2022 года.

Цитата

"Пляжный футбол во всем мире и семья пляжного футбола всегда будут стоять за мир, и мы решительно выступаем

против применения силы и вооруженного конфликта", - говорится в сообщении Международной организации пляжного

футболу.

Дополнение

В Прошлом году Украина бойкотировала проведение прошлогоднего чемпионата мира, который прошел в России.