Паралимпийские спортсмены из России и Беларуси не смогут участвовать в играх в Пекине

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Президент комитета Эндрю Парсонс заявил, что в организации убеждены, что “спорт и политика не должны смешиваться”. Однако, отметил он, они прислушиваются к мнению и решениям организаций-членов.

"За последние 12 часов подавляющее число организаций-членов связалось с нами и было очень открытым, за что я благодарен. Они сказали нам, что если мы не пересмотрим свое решение, это, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году. Несколько NPC (национальных паралимпийских комитетов - ред.), с которыми связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не соревноваться”, - указал он.

"Обеспечение безопасности спортсменов имеет первоочередное значение для нас. Прежде всего, как часть паралимпийской миссии, у нас есть обязанность, закрепленная в конституции, гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечить, чтобы в спорте, который практикуется в рамках паралимпийского движения, преобладал дух честной игры. Проявления насилия запрещены, а риск для здоровья спортсменов контролируется и соблюдаются фундаментальные этические принципы”, - сказано в заявлении.

“Для параатлетов из (этих - ред.) стран, нам очень жаль, что на вас повлияли решения, которые ваши правительства приняли на прошлой неделе о нарушении Олимпийского перемирия. Вы стали жертвами действий ваших правительств", - указано в заявлении.

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