Паперові лікарняні в Україні дозволили видавати до 1 травня: в яких випадках
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні паперові листки непрацездатності продовжать видавати до 1 травня 2022 року у чотирьох виключних випадках. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Деталі
Лікарі зможуть виписати паперові лікарняні, якщо:
– потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;
– закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому разі рішення про надання листка непрацездатності ухвалює лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;
– відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;
– виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного лікарняного протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.
Нагадаємо
З 1 жовтня 2021 року в Україні ввели електронні лікарняні.
За даними МОЗ, станом на середину січня цього року українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.