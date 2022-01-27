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Шахед-136

Паперові лікарняні в Україні дозволили видавати до 1 травня: в яких випадках

Паперові лікарняні в Україні дозволили видавати до 1 травня: в яких випадках

Київ • УНН

 • 16192 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні паперові листки непрацездатності продовжать видавати до 1 травня 2022 року у чотирьох виключних випадках. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Деталі

Лікарі зможуть виписати паперові лікарняні, якщо:

– потрібно продовжити чи закрити листок непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;

– закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому разі рішення про надання листка непрацездатності ухвалює лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності — головний лікар закладу;

– відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;

– виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного лікарняного протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

Нагадаємо

З 1 жовтня 2021 року в Україні ввели електронні лікарняні. 

За даними МОЗ, станом на середину січня цього року українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.

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