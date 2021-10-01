Україна від сьогодні переходить на е-лікарняні

Деталі

За його словами, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні, з початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. Лише 100 лікарень поки що не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб “підключити” ці заклади до електронної системи.

Цитата

“Впровадження е-лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцію. Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника”, — написав Радуцький.

Додатково

Раніше у МОЗ повідомили, що до 1 вересня 2021 року відомчі лікарні мають підключитися до електронної системи охорони здоров’я, щоб мати змогу генерувати е-лікарняні. Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.