Е-лікарняні: для оформлення потрібно йти на прийом до лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом. Про це повідомила Національна служба здоров’я України, інформує УНН.
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За даними Нацслужби здоров’я, лише після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, чи на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
У відомстві вказали, що перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах. Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково.
Нагадаємо
Раніше у МОЗ повідомили, що до 1 вересня 2021 року відомчі лікарні мають підключитися до електронної системи охорони здоров’я, щоб мати змогу генерувати е-лікарняні.