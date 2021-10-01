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Украина с сегодняшнего дня переходит на е-больничные

Украина с сегодняшнего дня переходит на е-больничные

Киев  •  УНН

 • 21600 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. С 1 октября оформления всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Об этом заявил Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, по состоянию на 27 сентября 137 000 медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тыс. Медучреждений уже оформляют электронной больничные, с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Всего 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях, но до 1 октября есть время, чтобы “подключить” эти заведения к электронной системе.

Цитата

“Внедрение электронной больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника ”, - написал Радуцкий.

Дополнительно

Ранее в Минздраве сообщили , что к 1 сентября 2021 ведомственные больницы должны подключиться к электронной системе здравоохранения, чтобы иметь возможность генерировать электронной больничные. Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.

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