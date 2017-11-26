Папа Римський під час недільної проповіді згадав Україну і Голодомор

“Окремо вітаю українську громаду, яка спогадує трагедію Голодоморів — голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів.

Молюся за Україну, аби сила віри змогла причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні”, — сказав папа Франциск.

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Нагадаємо, 25 листопада в Україні вшановували пам’ять жертв голодоморів, внаслідок яких загинули мільйони людей. Упродовж дня відбуватимуться жалобні заходи по всій території України, а також за кордоном.

Президент України Петро Порошенко вважає, що настав час для ухвалення Верховною Радою закону про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.