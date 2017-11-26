Папа Римский во время воскресной проповеди вспомнил Украины и Голодомор

"Отдельно поздравляю украинское общество, которая Вспомнил трагедии Голодомора - голодной смерти, вызванной сталинским режимом, унесшей миллионы жизней.

Молюсь за Украину, чтобы сила веры смогла причинитися к исцелению ран прошлого и распространение троп мира сегодня", - сказал Папа Франциск.

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Напомним, 25 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов, в результате которых погибли миллионы людей. В течение дня пройдут траурные мероприятия по всей территории Украины, а также за рубежом.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.