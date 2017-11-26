Папа Римский во время воскресной проповеди вспомнил Украины и Голодомор

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71051 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57723 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65810 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74189 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115817 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142466 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108778 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Папа Римский во время воскресной проповеди вспомнил Украины и Голодомор

Папа Римский во время воскресной проповеди вспомнил Украины и Голодомор

Киев  •  УНН

 • 9796 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди вспомнил Голодомор 1932-33 годов и заявил, что молится за мир для Украины, передает УНН со ссылкой на "Радио Ватикана".

"Отдельно поздравляю украинское общество, которая Вспомнил трагедии Голодомора - голодной смерти, вызванной сталинским режимом, унесшей миллионы жизней.

Молюсь за Украину, чтобы сила веры смогла причинитися к исцелению ран прошлого и распространение троп мира сегодня", - сказал Папа Франциск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии почтили память жертв Голодомора

Напомним, 25 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов, в результате которых погибли миллионы людей. В течение дня пройдут траурные мероприятия по всей территории Украины, а также за рубежом.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.

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