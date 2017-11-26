Папа Римский во время воскресной проповеди вспомнил Украины и Голодомор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди вспомнил Голодомор 1932-33 годов и заявил, что молится за мир для Украины, передает УНН со ссылкой на "Радио Ватикана".
"Отдельно поздравляю украинское общество, которая Вспомнил трагедии Голодомора - голодной смерти, вызванной сталинским режимом, унесшей миллионы жизней.
Молюсь за Украину, чтобы сила веры смогла причинитися к исцелению ран прошлого и распространение троп мира сегодня", - сказал Папа Франциск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии почтили память жертв Голодомора
Напомним, 25 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов, в результате которых погибли миллионы людей. В течение дня пройдут траурные мероприятия по всей территории Украины, а также за рубежом.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что пришло время для принятия Верховной Радой закона об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.