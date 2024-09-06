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Папа Франциск розпочинає візит до Папуа-Нової Гвінеї

Папа Франциск розпочинає візит до Папуа-Нової Гвінеї

Київ • УНН

 • 11800 перегляди

Понтифік вирушає у найдовшу закордонну подорож до Папуа-Нової Гвінеї. Він зустрінеться з владою, церковними лідерами та візьме участь у недільній месі в країні з найбільшим мовним розмаїттям у світі.

Понтифік вирушить у свою найдовшу закордонну подорож з метою дістатися до католиків у найвіддаленіших куточках світу. Цієї п’ятниці, у рамках свого азійського туру, Папа Франциск завітає до Папуа-Нової Гвінеї, країни з найбільшим мовним розмаїттям у світі та ареною жорстоких міжплемінних конфліктів.

Пише УНН із посиланням на Польське агентство друку.

Деталі

Папа Франциск сьогодні починає свій візит до Папуа-Нової Гвінеї.  Хорхе Маріо Бергольйо є другим Папою в історії, який відвідав цю країну. Святий Іван Павло ІІ був там двічі; вперше 40 років тому і знову в 1995 році.

Триденний візит Папи Римського в країну включатиме час у столиці Порт-Морсбі, де він зустрінеться з владою, представниками громадянського суспільства та церковними лідерами, візьме участь у недільній месі, а потім відправиться до віддаленого міста Ванімо, щоб зустрітися з католицькими місіонерами.

Фахівці у сфері релігієзнавства вважають, що цей візит є частиною прагнення "стати справді глобальною церквою".

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Останнє десятиліття чи близько того папи святкували більш віддалені спільноти

- каже Пол Морріс, почесний професор релігієзнавства в Університеті Вікторії.

Зазначається, що під час меси буде традиційна вхідна процесія, а також офіційна процесія, "під час якої традиційні танцюристи демонструватимуть щось із культурного контексту Папуа-Нової Гвінеї". Про це розповіла старша Дейзі Енн Лісанія речник організації Католицької церкви в Папуа-Новій Гвінеї.

Для літнього Папи було вирізьблено крісло. Він використовуватиме його під час папської меси на місцевому футбольному стадіоні.

Довідка

Папуа-Нова Гвінея зі столицею в Порт-Морсбі є другою за величиною країною Океанії після Австралії. Населення країни становить майже 7 мільйонів чоловік. Останнім часом у Папуа-Новій Гвінеї загострилися міжплемінні війни. Це одна з найцікавіших країн у цій частині земної кулі з географічної точки зору.

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Уздовж узбережжя розташовані екваторіальні ліси, савани, коралові рифи. Також є 18 діючих вулканів.

Папуа-Нова Гвінея проголосила незалежність у 1975 році. У 1989 році там спалахнула громадянська війна, яка призвела до приблизно 20 000 смертей; тривала дев'ять років.

Характерною рисою є велика мовна різноманітність мешканців. Там налічується понад 850 мов.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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