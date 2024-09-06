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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Франциск начинает визит в Папуа-Новую Гвинею

Папа Франциск начинает визит в Папуа-Новую Гвинею

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 08:27  •  5897 просмотра

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Понтифик отправляется в самое длинное зарубежное путешествие в Папуа-Новую Гвинею. Он встретится с властями, церковными лидерами и примет участие в воскресной мессе в стране с самым большим языковым разнообразием в мире.

Понтифик отправится в свое самое длинное зарубежное путешествие с целью добраться до католиков в самых отдаленных уголках мира. В эту пятницу, в рамках своего азиатского тура, Папа Франциск посетит Папуа-Новую Гвинею, страну с самым большим языковым разнообразием в мире и ареной жестоких межплеменных конфликтов.

Пишет УНН со ссылкой на Польское агентство печати.

Детали

Папа Франциск сегодня начинает свой визит в Папуа-Новую Гвинею.  Хорхе Марио Бергольо является вторым Папой в истории, который посетил эту страну. Святой Иоанн Павел II был там дважды; впервые 40 лет назад и снова в 1995 году.

Трехдневный визит Папы Римского в страну будет включать время в столице Порт-Морсби, где он встретится с властями, представителями гражданского общества и церковными лидерами, примет участие в воскресной мессе, а затем отправится в отдаленный город Ванимо, чтобы встретиться с католическими миссионерами.

Специалисты в области религиоведения считают, что этот визит является частью стремления "стать действительно глобальной церковью".

Філіппінський студент закликає Папу Франциска "припинити використовувати гомофобну мову"21 июня 2024, 10:14 • 13465 просмотров

Последнее десятилетие или около того папы праздновали более отдаленные сообщества

- говорит Пол Моррис, почетный профессор религиоведения в Университете Виктории.

Отмечается, что во время мессы будет традиционная входная процессия, а также официальная процессия, "во время которой традиционные танцоры будут демонстрировать что-то из культурного контекста Папуа-Новой Гвинеи". Об этом рассказала старшая Дейзи Энн Лисания представитель организации Католической церкви в Папуа-Новой Гвинее.

Для пожилого Папы было вырезано кресло. Он будет использовать его во время папской мессы на местном футбольном стадионе.

Справка

Папуа-Новая Гвинея со столицей в Порт-Морсби является второй по величине страной Океании после Австралии. Население страны составляет почти 7 миллионов человек. В последнее время в Папуа-Новой Гвинее обострились межплеменные войны. Это одна из самых интересных стран в этой части земного шара с географической точки зрения.

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Вдоль побережья расположены экваториальные леса, саванны, коралловые рифы. Также есть 18 действующих вулканов.

Папуа-Новая Гвинея провозгласила независимость в 1975 году. В 1989 году там вспыхнула гражданская война, которая привела к примерно 20 000 смертей; продолжалась девять лет.

Характерной чертой является большое языковое разнообразие жителей. Там насчитывается более 850 языков.

Напомним,

Папа Франциск в очередной раз призвал молиться за Украину.

Естонська православна церква прибрала згадку про московський патріархат зі свого статуту20 августа 2024, 22:52 • 17663 просмотра

Игорь Тележников

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